Son dakika haberi... Pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 4'üncü kattaki pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre binanın 4'üncü katındaki evlerinde oynayan 4 yaşındaki İbrahim Oktan, annesi mutfaktayken dengesini kaybederek pencereden düştü. Çocuğun düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları çocuğu ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ceset morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.