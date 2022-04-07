Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Bayburt merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, 3 katlı evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Sena Demirhan hayatını kaybetti.

BAYBURT (İHA) - Bayburt merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, 3 katlı evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Sena Demirhan hayatını kaybetti.

Olay, Bayburt merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Yazyurdu köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan Demirhan ailesinin küçük kızları Sena, pencereden düştü. Ağır yaralanan Sena Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda hayatını kaybetti. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayburt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title