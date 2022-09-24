Son dakika haber | Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çalan şahıs kamerada 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çalan şahıs kamerada Arnavutköy'de sadaka kutusu hırsızı kamerada Arnavutköy'de açık pencereden camiye giren hırsız, giderler için toplanan paraların bulunduğu sadaka kutusunu çaldı. Pencereden camiye girip sadaka kutusunu çalan şahıs kamerada Arnavutköy'de sadaka kutusu hırsızı kamerada İSTANBUL - Arnavutköy'de açık pencereden camiye giren hırsız, giderler için toplanan paraların bulunduğu sadaka kutusunu çaldı. Ardından yine camdan çıkan hırsız kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı. Olay, 21 Eylül'de saat 12.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami giderleri için toplanan paraların bulunduğu sadaka kutusunu gözüne kestiren Y.G., açık olan pencereden içeriye girdi. Ardından sandalyenin üzerindeki sadaka kutusunu çalan hırsız, yine camdan çıkarak kaçtı. Sadaka kutusunun çalındığını fark eden görevliler polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri hırsızın kimliğini tespit etti. Arnavutköy Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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