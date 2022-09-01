Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pencereden atılan malzemeler paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Pencereden atılan malzemeler paniğe neden oldu

Eskişehir'de 3'üncü katta bulunan bir apartman dairesinden dışarıya çöp ve çeşitli malzemeler atan şahıs, adeta mahalleyi ayağa kaldırdı.

Eskişehir'de 3'üncü katta bulunan bir apartman dairesinden dışarıya çöp ve çeşitli malzemeler atan şahıs, adeta mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokak üzerinde bulunan Uğraş apartmanında meydana geldi. Apartmanın 3. katında yaşayan M.U.Y. isimli bir şahıs, camdan aşağıya çöp, kavanoz, cam şişe ve çeşitli malzemeler atmaya başladı. Atılan malzemeler, park halindeki araçların, kaldırımın ve araç yolunun farklı kesimlerine dağıldı. Olay anında yoldan geçmeye çalışan vatandaşlar ise panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Şahsı uyaran ekipler, sonrasında sokaktan ayrıldı. Olayda kimse yaralanmazken, çevrede yaşayan vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title