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Pencerede takılı kalan güvercin kurtarıldı

Pencerede takılı kalan güvercin kurtarıldı

Adıyaman'da, uzun bir süredir kimsenin yaşamadığı bir ikametin penceresinde takılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Adıyaman'da, uzun bir süredir kimsenin yaşamadığı bir ikametin penceresinde takılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bir ikametin penceresine takılan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda pencerede takılı kalan güvercini kurtardı. Kurtarılan güvercine itfaiye ekiplerince su ve yiyecek verildi.

Karnı doyurulan güvercin, her hangi bir yarasının bulunmaması üzerine doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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