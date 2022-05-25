Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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