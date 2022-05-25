Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa