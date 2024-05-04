Yıldırım Düşmesi Sonucu Şehit Olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit olduğunu bildirdi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Milli Savunma Bakanlığı, yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe operasyonu bölgesinde, 3 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."