Pençe Operasyonları ile şu ana kadar bin 67 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği "Pençe Operasyonları" ile terör örgütüne ağır darbe vurdu. 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen ve son olarak Zap bölgesi ile devam eden Pençe Operasyonları ile şu ana kadar bin 67 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. "Pençe serisi" olarak adlandırılan bu operasyonlardan ilki üç sene önce gerçekleştirildi. Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon için 27 Mayıs 2019'da düğmeye basıldı.

Pençe 1 Operasyonu'nda 126, Pençe -2 Operasyonu'nda ise 102 teröristi etkisiz hale getirildi

Operasyon çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarının atışları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların hava harekatıyla yumuşatılan hedef bölgesine hava hücum harekatıyla komandolar indirildi. Belirlenen hedeflerin başarıyla kontrol altına alınmasının ardından harekatın yeni safhasına geçildi. Devam eden operasyonun alanının genişletilmesiyle gerçekleştirilen Pençe-2 operasyonunda terör yuvaları parçalandı. Mehmetçik, Pençe 1 Operasyonu'nda 126, Pençe -2 Operasyonu'nda ise 102 teröristi etkisiz hale getirdi.

Pençe-3 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 102 oldu

Hudut güvenliğine yönelik Hakurk'tan gelen tehdidin büyük oranda bertaraf edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir sonraki hedefi Sinat-Haftanin bölgesindeki terör yuvaları oldu. Milli Savunma Bakanlığı 24 Ağustos 2019'da yaptığı açıklamada, "Hudut güvenliğini ileriden sağlamak, teröristlerle ait mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe -3 Operasyonu'nun başlatıldığını" açıkladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA'larla desteklenen operasyon çerçevesinde terör örgütüne ait hedefler tek tek imha edildi. Söz konusu operasyonlarla koordineli çok sayıda hava harekatı da gerçekleştirilirken Pençe-3 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 102 oldu.

81 hedef imha edildi

Terörle mücadelenin artan bir tempoda devam ettiği sonraki süreçte Milli Savunma Bakanlığı, 15 Haziran 2020'de yeni bir harekatın hayata geçirildiği, "Türk savaş uçakları teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" ifadesiyle duyurdu. Pençe-Kartal adı verilen operasyon çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği operasyona yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA'lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı. Hava harekatlarında büyük oranda yerli ve milli akıllı mühimmat kullanıldı. Hava harekatının hemen ardından Mehmetçik bir kez daha terör hedeflerini imha etmek üzere Irak'ın kuzeyine harekat düzenledi. Pençe-Kaplan Operasyonu çerçevesinde Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar hava hücum harekatıyla Haftanin'e intikal ettirildi.

Bir sonraki hedef Gara

Operasyon çerçevesinde belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Operasyon sonucunda 228 terörist etkisiz hale getirildi. Takvimler 10 Şubat 2021'i gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha terör hedeflerine yönelik büyük bir harekatı gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütünün, Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde yeniden barınma alanları oluşturmaya çalıştığının tespiti üzerine yoğun bir hava harekatı yapıldı. "Pençe Kartal-2" adı verilen operasyon çerçevesinde Gara bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedefler yoğun ateş altına alındı. Hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmasının ardından bölgeye kara unsurları helikopterle indirildi. Operasyonla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirilirken 65 terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri bu sefer de Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonu'nu başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 2021'de Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesine video konferans yöntemi ile bağlanarak Mehmetçik'e başarı dileklerini iletti, operasyonun başlatıldığını kamuoyuna duyurdu. "Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun kahraman mensuplarıyla gurur duyduklarını belirtti. Operasyon çerçevesinde komandolar teröristlerin inlerine girdi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ateş destek vasıtaları terör hedeflerini yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin ilerleyen zamanda yaptığı açıklamada, Pençe Şimşek'te 176, Pençe Yıldırım'da ise 211 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Kilit" kapanıyor

Hudut güvenliğini sağlamak üzere Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen operasyonların ardından Mehmetçik bu sefer hedefine terör örgütü için büyük anlam ifade eden Zap'ı aldı. Teröristlerin yuvalandığı alanların merkezi konumunda yer alan ve Pençe serisi harekatlar çerçevesinde Hakurk, Metina'dan kaçan teröristlerin toplandığı bölge olan Zap'a yönelik operasyon için 17 Nisan 2022'de harekete geçildi. Terör örgütü kamplarının bulunduğu ve örgütün bazı elebaşlarının yer aldığı bölgeye yönelik düzenlenen operasyona Pençe Kilit adı verildi. Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırılara "kilit vurulması" çerçevesinde planlanan operasyonda, hedefler hava harekatları ve ateş destek vasıtaları ile günler öncesinden vurulmaya başlandı. Diğer operasyonlarda olduğu gibi Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştirilen Pençe Kilit çerçevesinde 17 Nisan gecesi geniş çaplı hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katıldığı harekatta Havadan Erken İhbar Uçağı, İHA ve SİHA'larla birlikte tanker uçakları da görev aldı.

Mehmetçik Zap'ta

Uçakların belirlenen hedefleri tam isabetle vurmasının ardından bölge Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarınca yoğun ateş altına alındı. Ateş destek vasıtaları atışlarının ardından ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen Özel Kuvvetler unsurları ve komandolar karadan sızarak ve helikopterlerle bölgeye intikal etti. Helikopterleri yerli ve milli ATAK helikopterleri korudu. Hava hücum harekatının tamamlanmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun birinci safhasında belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini, operasyon çerçevesinde şu ana kadar 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan tüm bu operasyonlarla bağlı olarak Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik çok sayıda hava harekatı da düzenlendi.

Hedef sadece teröristler

Milli Savunma Bakanlığının söz konusu operasyonlara yönelik açıklamalarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde olduğu gibi Pençe serisi operasyonlarda da hedeflerin sadece ve sadece teröristler olduğu birçok kez vurgulandı. Operasyonların Irak'ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Bunlarla birlikte tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu operasyonlar sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi. Söz konusu operasyonların bir diğer ortak özelliği ise yüksek seviyede takibi oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm bu operasyonları başından itibaren harekat merkezlerinden takip etti. Operasyonlara katılan birliklerin komutanları ile birçok kez video konferans toplantıları gerçekleştirdi.