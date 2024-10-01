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Pençe Kilit ve Barış Pınarı'nda 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 11, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe Kilit ve Barış Pınarı bölgelerindeki 13 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonunda 11, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Pençe Kilit ve Barış Pınarı'nda 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Savaş ve Çatışma Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Suriye Dünya Irak PKK

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