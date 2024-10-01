Pençe Kilit ve Barış Pınarı'nda 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Pençe Kilit ve Barış Pınarı bölgelerindeki 13 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonunda 11, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.