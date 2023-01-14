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Pençe Kilit'te teröristlere geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Pençe Kilit'te teröristlere geçit yok

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) gerçekleştirilen basın turunda, Pençe Kilit Operasyonu'nda gerçekleştirilen faaliyetler basın mensuplarına aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) gerçekleştirilen basın turunda, Pençe Kilit Operasyonu'nda gerçekleştirilen faaliyetler basın mensuplarına aktarıldı. PKK/ Ypg'li teröristlere Pençe Kilit Operasyonu ile geçit vermeyen Mehmetçik, hudut sınırlarında yedi gün yirmi dört saat teyakkuz halinde.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda gerçekleştirilen faaliyetleri, düzenlenen basın turu ile aktardı. 2 bin 50 rakımda gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde izleyen basın mensupları, terör unsurlarının nasıl yok edildiğini inceledi. Faaliyette, birliklerin görevinin hudut emniyetinin ileriden sağlamak olduğu bildirildi. Harekatın; hava kuvvetleri, kara havacılık unsurları, elektronik harp unsurları, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları ile icra edildiği de aktarıldı.

Gerçekleştirilen harekat çerçevesinde, 17 Nisan 2022 tarihinden itibaren bölücü terör örgütüne ait 462 sığınak, 113 mağara olmak üzere toplam 575 mağara, sığınak ve barınak tespit edildi. Ayrıca, toplamda 2 bin 2 mayın ve el yapımı patlayıcının tespitinin yapılarak imha edildiği bildirildi.

Öte yandan, harekat çerçevesinde 506 bölücü terör örgütü unsuru etkisiz hale getirilirken, bin 182 adet değişik çapta silah ve 538 bin 413 mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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