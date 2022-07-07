Pençe-Kilit şehidinin baba ocağında yas var - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pençe-Kilit şehidinin baba ocağında yas var

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Pençe-Kilit şehidinin baba ocağında yas var

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağında yas var.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağında yas var.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ömer Ertuğrul Sarı, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düştü. Şehidin, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yakacak Mahallesi'ndeki baba evinde yas hakim. Bayram ve Gül Sarı çiftinin oğlu Ömer Ertuğrul'un, 27 yaşında ve bir kardeşinin olduğu öğrenildi. Sarı'nın naaşının, gün içinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirilmesi bekleniyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title