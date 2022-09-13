Pençe-Kilit şehidi Fatih Kalkan son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan, memleketi Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan, şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu sabah saatlerinde memleketi Osmaniye'ye getirildi.

İkindi saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından tören alanına getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri manga tarafından cenaze aracından alınarak musalla taşına konuldu. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayraklı tabutu cenaze aracına konuldu. Evli ve 3 aylık Yaren isminde kız çocuğu olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan, Osmaniye Şehitliğinde dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin babası Yusuf Kalkan, eşi Gül Kalkan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Yusuf Kalkan ile şehit eşinin fotoğrafına sarılarak ağlayan Gül Kalkan'ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Erdinç Yılmaz ve kent protokolü teselli etti. Şehidin 3 aylık kızı Yaren ise her şeyden habersiz aile yakının kucağında babasının cenaze törenine katıldı. - OSMANİYE