Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda yapılan arama tarama faaliyetleri sonucu teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilenler arasında çeşitli tüfekler, mühimmat ve iletişim ekipmanları yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıkmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit ettiği belirtildi. Kullanılamaz hale getirilen mağarada 7 adet AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 1 adet AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12.7 mm Doçka mühimmat, 682 adet 5.56 mm mühimmat, 34 adet el bombası, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 2 adet termal silah dürbünü, 1 adet periskop, 1 adet RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 adet sabit telsiz, 3 adet el telsizi, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet, 4 adet telefon, 3 adet kamera, 1 adet Go-pro kamera, 1 adet Doçka silahına ait parçalar, 5 adet fünye, 1 adet el jenaratörü, terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirildiği ifade edildi. - ANKARA