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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mühimmat Ele Ge geçirildi

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Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Mühimmat Ele Ge geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
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