Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle: - 5 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, - 500 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, - 1 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi, - 1 adet AK-47 piyade tüfeği, - 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, - 100 adet 7,62 mm mühimmatı, - 2 adet el bombası.

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