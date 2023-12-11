Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, 2 PKK'lı teröristin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.