Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizlendiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlü, Cesur ve Kahraman Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine giren Kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor" denildi.