Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizlendiğini açıkladı.

Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizleniyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları birer birer temizlendiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlü, Cesur ve Kahraman Pençe-Kilit Operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine giren Kahraman Mehmetçik, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm sığınak, barınak ve mağaralara girilerek terör yuvaları birer birer temizleniyor" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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