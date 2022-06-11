Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi. "
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