Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ANKARA - MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi. " İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa PKK 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.