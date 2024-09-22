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Pençe Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Şehit Oldu

Pençe Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Şehit Oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu açıkladı. Olay, 22 Eylül tarihinde gerçekleşti ve Bakanlık, şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik 3-sayfa Piyade Terör

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