Pençe Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay Şehit Oldu

Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olduğunu duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, 22 Eylül tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA