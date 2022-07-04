Pençe-Kilit Harekatı şehidinin acı haberi Gaziosmanpaşa'daki babaevine ulaştı - Haberler

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Pençe-Kilit Harekatı şehidinin acı haberi Gaziosmanpaşa'daki babaevine ulaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pençe-Kilit Harekatı şehidinin acı haberi Gaziosmanpaşa'daki babaevine ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da yaşanan çatışmada yaralanan Enes Özgül'ün şehadet haberi bugün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığının resmi hesabında duyuruldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da yaşanan çatışmada yaralanan Enes Özgül'ün şehadet haberi bugün akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığının resmi hesabında duyuruldu. Şehidin Gaziosmanpaşa'da yaşayan ailesine acı haber komutanlar tarafından verilirken, şehidin babası ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da yaşanan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyordu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgül şehit oldu. Acı haber, şehidin Gaziosmanpaşa'daki babaevine ateş düşürdü. Şehidin ailesine acı haber komutanlar tarafından verilirken, apartmana ve sokağa ay yıldızlı Türk bayrakları asıldı. Şehit Özgül için Kur'an-ı Kerim okunarak, tekbirler getirildi.

Acı haberi alan şehidin babası Ahmet Özgül ve kardeşi ayakta durmakta güçlük çekerken, komşuları ve akrabaları şehit ailesine destek olarak acılarına ortak olmaya çalıştı. Şehidin kardeşi, ağabeyiyle en son yaralanmadan 3 gün önce görüştüklerini ve ağabeyinin "Geleceğim" dediğini ifade etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa 21 Haziran 3. Sayfa Haberler

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