Pençe-Kilit Harekatı'nda 1 şehit Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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