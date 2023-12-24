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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki annesine verildi

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın acı haberi Ankara'da bulunan annesine verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın acı haberi Ankara'da bulunan annesine verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin üs bölgesinde sızmaya çalışması sonucu çıkan çatışmada şehit oldu. 23 yaşındaki şehidin ailesi Çorum'da ikamet ederken şehidin acı haberi ise Etimesgut ilçesi Elvan mahallesinde ikamet eden kardeşini ziyaret eden annesine verildi. Şehidin akrabalarının evine Türk bayrağı asılırken şehidin Kırıkkale ile Yahşihan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Piyade Ankara Terör 3.Sayfa Haberler

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