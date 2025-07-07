Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerin naaşları törenle memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerin naaşları, Hakkari Yüksekova'daki Selahaddin Eyyübi Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerin naaşlarının memleketlerine uğurlandığını duyurdu. Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de metan gazından etkilenerek şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımızın naaşlarını, Hakkari Yüksekova'daki Selahaddin Eyyübi Havalimanında düzenlenen törenle memleketlerine uğurladık.

Uğurlama törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ile katıldı." - ANKARA