Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şırnak'a gitti
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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda şehit verilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları Şırnak'a hareket etti.
Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonrası şehit verilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa