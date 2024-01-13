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Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Şırnak'a gitti

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Pençe-Kilit Harekat bölgesinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda şehit verilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları Şırnak'a hareket etti.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonrası şehit verilmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kuvvet Komutanları ile Şırnak'a gitti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şırnak Terör 3.Sayfa Politika Haberler

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