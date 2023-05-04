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Peluş ayıya gizlenmiş 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Peluş ayıya gizlenmiş 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Uşak'ta peluş ayı oyuncak içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 87 bin TL ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta peluş ayı oyuncak içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 87 bin TL ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucudan elde edilen 87 bin TL para, 3 hassas terazi ve peluş ayı içerisine gizlenmiş 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uşak 3. Sayfa Haberler

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