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Pazaryeri İlçesinde Umuma Açık Yerlerde Sıkı Denetim

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde sıkı denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde sıkı denetim gerçekleştirildi.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sıkı denetimlere başladı. Bu kapsamda umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ilk denetlenen alanlar oldu. Ardından ilçede bulunan kahvehanelerde vatandaşlara GPT sorgulaması yapıldı. Denetimlere İlçe Emniyet Müdür Vekili Emrah Turan'da katılarak vatandaşla bir araya gelerek ilçenin güvenliğini değerlendirdi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken ekipler Pazaryeri ilçesinde denetimlerin 'Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. Maddesince' süreceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pazaryeri Bilecik Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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