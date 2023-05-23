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Pazarda kaçak tütün ve makaron satarken jandarmaya yakalandı

Pazarda kaçak tütün ve makaron satarken jandarmaya yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da semt pazarında kaçak tütün ve makaron satan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da semt pazarında kaçak tütün ve makaron satan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Sandıklı ilçesi Akharım beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler beldede kurulan semt pazarında yapılan devriyede A.A., isimli şahsın açmış olduğu sergide kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri yaptıkları aramada 15 bin 220 adet makarona doldurulmuş sigara ve 8 kilo 450 gram tütünü de ele geçirdi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, şahsa ise 2 bin 115 lira idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Sandıklı Jandarma 3. Sayfa Haberler

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