Pazarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde pazarda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kadirli ilçesi Yeni Mahalle'de kurulan pazartesi pazarında iddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada pazarda esnaf olan Hanım Tülüce kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - OSMANİYE