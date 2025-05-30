Pazarcı Esnafı, Kızının Gözleri Önünde Vatandaşı Darp Etti

Pazarcı Esnafı, Kızının Gözleri Önünde Vatandaşı Darp Etti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleşen olayda bir pazarcı, alışverişte bulunan bir babayı tartışma sonrası darp etti. Olay, baba ile esnaf arasında alevlenen tartışmanın ardından kavgaya dönüşmesiyle yaşandı. Durumu gören diğer pazarcılar, babayı kurtarma çabası içinde bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan tartışmada pazarcı esnafı, bir vatandaşı kızının yanında darp etti.

Olay, dün İzmit Kapalı Pazar Alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kızı ile alışverişe giden baba, satıcı ile henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine satıcı ile adam arasında kavga çıktı. Kavgayı gören pazarcı esnafı da olaya dahil olup, adamı kızının gözü önünde darp etti. Vatandaşlar ve kız, babasını esnafın elinden almaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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