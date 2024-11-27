Pazar Tezgahından Spor Kıyafet Çalan İki Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da pazar tezgahından spor ayakkabı ve kıyafet çalan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, merkez Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi üzerinde bulunan Salı Pazarı içerisinde kurulu pazarcılara ait satış tezgahlarından 11 Kasım günü 3 adet mont, 17 Kasım günü 6 adet spor ayakkabı ve 2 adet kolsuz mont, 18 Kasım günü ise 5 adet eşofman altı kıyafetin gece saatlerinde çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen E.D, M.U. ve B.T. isimli şüpheliler 20 Kasım günü düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR