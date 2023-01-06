Pazar tezgahı yeri anlaşmazlığı kavgasında 3 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Hendek ilçesinde pazarda tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest kaldı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde pazarda tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i serbest kaldı. Olay, 3 Ocak Salı günü Hendek ilçe merkezine kurulan pazar yerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde tezgah yeri anlaşmazlığı sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada taraflardan biri yanında bulunan silahla kurşun yağdırmıştı. 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin F.S., S.S., Ş.S. ve D.S. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.S., S.S. ve Ş.S. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, D.S. ise serbest kaldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler

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