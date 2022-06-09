Pazar gününden beri kayıp olan yaşlı adam ölü olarak bulundu - Haberler

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Pazar gününden beri kayıp olan yaşlı adam ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pazar gününden beri kayıp olan yaşlı adam ölü olarak bulundu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde pazar günü evinden ayrılan ve haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde pazar günü evinden ayrılan ve haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu.

Bigadiç'in Topalak kırsal mahallesinde yaşayan Ali Gezgeç pazar günü evinden ayrıldı. Evinden ayrılan Ali Gezgeç'in oğulları Salı günü çocuklarının jandarmaya kayıp olduğunu bildirildi. Jandarma ekiplerinin araştırma sonucu Topalak kırsalında cansız bedenini buldular. Ali Gezgeç'in cenazesi ölüm nedeni tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Jandarmanın soruşturması devam ediyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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