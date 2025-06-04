Pazar Esnafı ve Müşteri Arasında Sopalı Kavga
Esenyurt'ta pazarcı esnafı ile müşteri arasında çıkan tartışmada kasa ve sopalar havada uçuştu. Olay anı amatör kameraya yansıdı.
Pazar esnafı ile müşteri birbirine girdi, kasa ve sopalar havada uçuştu...O anlar kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta pazarcı esnafı ile müşteri arasında çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kasa ve sopalarla birbirine saldıran tarafların o anları ise amatör kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde kurulan pazarda yaşandı. İddiaya göre pazarcılar ve müşteri arasında alışveriş sırasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine kasa ve sopalarla saldırırken, ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa