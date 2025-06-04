Pazar Esnafı ve Müşteri Arasında Sopalı Kavga

Pazar esnafı ile müşteri birbirine girdi, kasa ve sopalar havada uçuştu...O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta pazarcı esnafı ile müşteri arasında çıkan tartışmada ortalık karıştı. Kasa ve sopalarla birbirine saldıran tarafların o anları ise amatör kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde kurulan pazarda yaşandı. İddiaya göre pazarcılar ve müşteri arasında alışveriş sırasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine kasa ve sopalarla saldırırken, ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.