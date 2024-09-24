Üye Girişi
Haberler

Pazar Cüzdanı Yankesicilere Kurban Gitti: Emekli Vatandaşın 7 Bin Lirası Çalındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan emekli Cemalettin Yüksel'in cüzdanı yankesiciler tarafından çalındı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri şüphelileri hızlı bir şekilde yakaladı.

Müşteri gibi pazara geldi, kaşla göz arasında emekli vatandaşın parasını çaldı: O anlar kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pazarda alışveriş yapan emekli bir vatandaşın 7 bin lirası yankesiciler tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sonrası, polis ekipleri 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan Cemalettin Yüksel isimli emekli vatandaşın cüzdanı yankesiciler tarafından çalındı. Müşteri gibi pazara gelen 4 yankesiciden biri, 67 yaşındaki Cemalettin Yüksel'in pantolonunun arka cebindeki cüzdanını çalarak kayıplara karıştı. 7 bin Türk lirası bulunan cüzdanının çalındığını fark eden Cemalettin Yüksel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin Köprü köyü mevkisinde olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelileri 27 AJA 665 plakalı araçta yakaladı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Gözaltına alınan K.K.ve yabancı uyruklu S.E.N.(40), emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Çalınan 7 bin lira ise tutanak karşılığında Cemalettin Yüksel'e teslim edildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, yaşlı adamın cüzdanının çalınma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazar Cüzdanı Yankesicilere Kurban Gitti: Emekli Vatandaşın 7 Bin Lirası Çalındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

Karakeçili Alışveriş Kırıkkale Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Kurban Güncel Polis

İsrail Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (REAL MADRİD ALAVES) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Alaves maçı nereden izlenir? 25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });