Hatay'da durdurulan otomobilden kaçak sigara çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da durdurulan otomobilden kaçak sigara çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hatay'da durdurulan otomobilden kaçak sigara çıktı

Hatay'ın Payas ilçesinde durdurulan otomobilden 455 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Hatay'ın Payas ilçesinde durdurulan otomobilden 455 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Fatih Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada; 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü T.T. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title