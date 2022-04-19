Hatay'da durdurulan otomobilden kaçak sigara çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'ın Payas ilçesinde durdurulan otomobilden 455 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.
Hatay'ın Payas ilçesinde durdurulan otomobilden 455 paket gümrük kaçağı sigara çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Fatih Mahallesi'nde durdurulan otomobilde yapılan aramada; 455 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü T.T. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa