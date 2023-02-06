Payas'ta 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Payas ilçesinde deprem dolayısıyla çöken 14 binada 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Hatay'ın Payas ilçesinde deprem dolayısıyla çöken 14 binada 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen iller arasında bulunan Hatay'ın Payas ilçesinde, ölü sayısının 23'e yükseldiği bildirildi. 14 binanın yıkıldığı ilçede, 200'ün üzerinde de yaralı olduğu ifade edildi. Fahrettin Altay Caddesi üzerinde çöken 5 katlı binada arama-kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalışıyor. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Hatay Payas 3. Sayfa Haberler

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