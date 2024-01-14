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Patronun oğlu çalışanını bıçaklayarak öldürdü

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Bursa'da geç saate kadar çalıştığı işyerinde evine bırakılmasını isteyen Ayhan Gülal, 22 yaşındaki patronunun oğlu tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan yaralıyı hastaneye götüren şüpheli Taha Satır, yolda kaza yaptı. Satır olay yerinde yakalanırken ambulanslarla hastaneye yetiştirilen yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patronun oğlu çalışanını bıçaklayarak öldürdü

Bıçakladığı çalışanını hastaneye yetiştirirken kaza yaptı

BURSA - Bursa'da geç saate kadar çalıştığı işyerinde evine bırakılmasını isteyen Ayhan Gülal, 22 yaşındaki patronunun oğlu tarafından kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde kalan yaralıyı hastaneye götüren şüpheli Taha Satır, yolda kaza yaptı. Satır olay yerinde yakalanırken ambulanslarla hastaneye yetiştirilen yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Otosansit Kamyon Garajı önünde meydana geldi. Bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 42 yaşındaki Ayhan Gülal, işvereni tarafından geç saatlere kadar mesaiye bırakıldı. Mesai bitimi kendisinin evine bırakılmasını isteyen Gülal, patronunun oğlu olan Taha Satır'latartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İş yerindeki diğer çalışanlar ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışmasını fırsat bilen Satır, aracından bıçak aldı. Kargaşada bıçakla Gülal'ın üzerine yürüyen Satır biri kalbinden olmak üzere 2 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Gülal'ı işyerinden bir arkadaşı ile hastaneye yetiştirmeye çalışan Satır, yaralıyı aracına bindirdi.

Yaralı ile birlikte seyir halinde olan araç Kestel Devlet Hastanesi'ne giderken yolda kaza yaptı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye yetiştirirken, şüpheli Satır'ı da gözaltına aldı. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Satır ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Adliye Cinayet Suç Kaza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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