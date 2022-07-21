Patpat kazasında ölen 4 çocuk babasına acı veda Alaplı'da pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 çocuk babası İsa Akar toprağa verildi. Alaplı'da pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 4 çocuk babası İsa Akar toprağa verildi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde yaşayan 64 yaşındaki İsa Akar, fındık bahçesinde çalıştıktan sonra pat pat ile evine döndüğü sırada devrilerek altında kalmıştı. Patpatın altında kalarak ağır yaralanan Akar, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahale sonrası yaşamını yitirmişti. İsa Akar'ın cenazesi, bugün öğlen vakti kılınan namazın ardından Aydınyayla aile kabristanlığına toprağa verildi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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