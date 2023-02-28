Üye Girişi
Haberi Paylaş

Patpat başında ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Patpat başında ölü bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'patpat' diye bilinen zirai aracın başında hareketsiz yatan bir kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 'patpat' diye bilinen zirai aracın başında hareketsiz yatan bir kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Alaplı'nın Gökhasan köyü ormanlık alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhasan köyünde ikamet eden Doğan Aygör (39), kullandığı tarım aracı ile ormanlık alanda gezintiye çıktı. Orman işçileri bir süre sonra Doğan Aygör'ün hareketsiz yattığını görerek, durumu 112 acil ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sırasında şahsın öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Aygör'ün ölümü şüpheli olarak belirlendi. Aygör'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından Aygör'ün kesin ölüm nedeni belirlenecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title