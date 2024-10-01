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Patnos'ta Trafik Kazasında 20 Koyun Telef Oldu

Patnos'ta Trafik Kazasında 20 Koyun Telef Oldu
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir araç, yolda geçtiği sırada bir koyun sürüsüne çarparak 20 hayvanın telef olmasına neden oldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Patnos'ta meydana gelen trafik kazasında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Konakbey köyünde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, plakası henüz belirlenemeyen bir araç, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 koyun telef oldu, birçok hayvan yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulunarak soruşturma başlattı. Sürücünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Köylüler, bu tür kazaların önüne geçilmesi için yollarda daha fazla dikkat ve önlem alınmasını talep etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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