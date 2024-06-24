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Patnos'ta buğday tarlası yangında küle döndü

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Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bir buğday tarlasında çıkan yangın sonucunda tarla tamamen küle döndü. Yangın, elektrik direğinden çıkan kıvılcımın kuru otlara sıçramasıyla başladı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Patnos'ta buğday tarlası küle döndü

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesindeki bir buğday tarlasında çıkan yangın nedeniyle tarla küle döndü.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Gökoğlu köyünde buğday tarlasının içinden geçen elektrik direğinden çıkan kıvılcım, kuru otlara sıçrayarak yangına yol açtı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanı kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin yoğun çabası üzerine yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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