Patlıcan közlerken evi yaktı 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir kişi patlıcan közlerken evi yaktı. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir kişi patlıcan közlerken evi yaktı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Bağtepe Mahallesi'nde Himmet C. isimli şahıs, evinde patlıcan közlerken ocaktan çıkan kıvılcımın baca kısmından çatıya sıçrayınca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın Kepsut İlçe İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Hisarcık Kepsut 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Patlıcan közlerken evi yaktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.