Patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ta Tahir Karaoğuz sokakta patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi. Zonguldak'ta Tahir Karaoğuz sokakta patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre olay Tahir Karaoğuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya sokağın elektriğini sağlayan trafo nedeni bilinmeyen şekilde patladı. Trafonun olduğu yerden kıvılcımlar çıkması üzerine hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafoya soğutma çalışması yaparak kontrol altına aldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.