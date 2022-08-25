Üye Girişi
Haberi Paylaş

Patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta Tahir Karaoğuz sokakta patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta Tahir Karaoğuz sokakta patlayan trafo ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Tahir Karaoğuz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya sokağın elektriğini sağlayan trafo nedeni bilinmeyen şekilde patladı. Trafonun olduğu yerden kıvılcımlar çıkması üzerine hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafoya soğutma çalışması yaparak kontrol altına aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title