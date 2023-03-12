Patlayan trafo bakkal dükkanında yangın çıkardı: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle patlayan elektrik trafosunda çıkan yangının bakkal dükkanına sıçraması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yangında iş yeri ve park halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında Akşehir'in Üçhüyük Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hidayet Değer'e (65) ait bakkal dükkanının köşesinde bulunan elektrik trafosunda şiddetli rüzgar nedeniyle patlama meydana geldi. Trafonun bakkala doğru devrilmesi sonucu alevler iş yerine sıçrayınca yangın çıktı. Yangına maç izlediği sırada yakalanan bakkal sahibi Hidayet Değer, dükkanın arka tarafına doğru geçerek kendisini alevlerden korumaya çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın dışarıda park halinde bulunan minibüse de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan soğutma çalışmaları sırasında bakkaldan çıkarılan Hidayet Değer'in yoğun duman ve sıcaktan kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin çabasıyla kalbi çalıştırılan Hidayet Değer, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada kalbinin tekrar durması sonucu hayatını kaybetti. Dükkanda ve minibüsteki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Yangın sırasında bakkalın yan tarafından bulunan tüplerin patlamaması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

5 çocuk babası olan Hidayet Değer'in şiddetli rüzgar sırasında trafonun tehlikeli olacağını eşine telefonla haber ettiği ve elektrik görevlilerine durumu bildirdikten sonra yangın çıktığı öğrenildi. Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hidayet Değer'in cenazesi ikindi namazını müteakip Üçhüyük Mahallesi mezarlığına defnedildi. - KONYA