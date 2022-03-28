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Patlayan soba paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Patlayan soba paniğe neden oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyerinde soba yakılması sırasında yaşanan patlama anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyerinde soba yakılması sırasında yaşanan patlama anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinin mobilya merkezi Siteler'de bir işyerinde yanıcı madde ile soba yakılmak istendi. Bu sırada patlama yaşandı. İşyerinde bulunanların yaşadıkları panik güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ, Patlama, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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