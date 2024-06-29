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Sinop Ayancık'ta Mutfak Tüpü Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan bir dairenin balkonunda mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop'un Ayancık ilçesinde patlayan mutfak tüpünden çıkan yangında bir daire büyük zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sinop Ayancık Cevizli Mahallesi Şehit Ahmet Can Sokak Demirtaş Apartmanının üçüncü katında bulunan dairenin balkonunda mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı belirlendi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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