Patlayan boru mahalleyi sular altında bıraktı, kanalın da ihata duvarını yıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde içme suyu ana şebeke borusunun patlaması ile mahalle sular altında kalırken, evleri su bastı, kanalın ihata duvarını yıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nden geçen Mersin'e içme suyu hattı taşıyan su borusu patladı. İçme suyu ana şebeke borusunun patlaması ile Bağlar Mahallesi'nin bir kısmı su altında kaldı. Ayrıca su, kanalın ihata duvarını yıktı. Sabahın erken saatlerinde sokaklarının sular altında kaldığını gören vatandaşlar, zor durumda kaldı.

Tarsus Berdan Arıtma Tesisi'nde Mersin'e su taşıyan şebeke hattını besleyen 1200'lük ana borunun patlaması aynı zamanda bazı evler ile bodrumları su basmasına neden oldu.

İhbar alan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, patlayan boruyu onarmak için çalışmalara başladı. - MERSİN