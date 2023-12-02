Kilis-Gaziantep karayolunda patlak lastiği olan bir kamyonet, aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Patlak lastikle trafikte böyle seyretti

Kilis'te patlak lastikle seyir halinde olan kamyonet pes dedirtti

KİLİS - Kilis- Gaziantep karayolunda bir kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Bu kadarına da pes dedirten anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Bu kadarına da pes dedirten olay Kilis'te yaşandı. İddiaya göre, Kilis'ten Gaziantep'e hareket halinde olan 52 EH 350 plakalı karton yüklü kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Patlak lastikle seyreden kamyonetin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Patlak lastikle yaklaşık 30 kilometre yol kat eden kamyonet, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.