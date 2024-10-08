Patlak Lastikle Tespih Çalan Hırsız Yakalandı

Konya'da kaza sonrası otomobilinin lastiği patlayan kişi, geldiği lastikçi dükkanında bulunan iş yeri sahibinin 12 yılda biriktirdiği ve iş yerinde unuttuğu yaklaşık 1 milyon lira değerindeki tespihlerini çalarak patlak lastikli aracıyla kaçtı. Hırsızlık olayının güvenlik kamerasına yansıdığı olayda şüpheli kısa sürede yakalanırken, çalınan tespihler sahibine teslim edildi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu yanındaki lastikçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yıldır değerli tespihleri toplayan 43 yaşındaki Mustafa Öztürk, evinde özel dolabında sakladığı tespihlerini satışa hazırlamak için iş yerine getirdi. Akşam iş yerini kapatarak evine giden Öztürk, tespihleri iş yerinde unuttu. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Mustafa Öztürk, tespihlerini bulamayınca çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonrası tespihlerin çalındığını fark etti.

Patlak lastikle geldi tespih çalıp patlak lastikle gitti

Öztürk'ün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsı belirlemek için güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. İncelemede, cadde üzerinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı daha sonra lastiğinin patlaması üzerine istasyon yanında bulunan Mustafa Öztürk'ün iş yerine lastiğini yaptırmak için geldiğini belirlendi. Şahsın iş yerinin etrafında bir süre gezdikten sonra içeriye girerek tespihleri aldıktan sonra patlak lastikle olay yerinden kaçtığı görüldü. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri tespihleri çalan kişinin 42 yaşındaki H.D. olduğu belirlendi. Polis, şahsı bulunduğu adrese yaptığı operasyonla yakaladı. Yapılan incelemeler sonunda şüphelinin farklı suçlardan 14 kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.D. işlemleri için emniyete götürüldü. Zanlı, yakalanmaması halinde çalınan tespihleri Adana'da fuara götüreceği belirlendi. Değerli çeşitlerin bulunduğu tespihler, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

"Bir insan çok sevdiği birini kaybeder ya ben de öyle olmuştu çok üzüldüm"

Tespihleri 12 yıldır özenle biriktirdiğini anlatan 43 yaşındaki Mustafa Öztürk, "12 senedir tespihler görüyordum zamanla bu merak oluşturmaya başladı. Mezatlara girdim, hoşuma giden güzel tespihleri topladım. Böyle bir hobi olarak başladı, hobi olarak da devam ediyorum. 3 tane oğlum var onlara miras gibi bırakayım. Bunları tek tek özenle topladım. Evde güzel bir dolap yaptırdım, onun içinde kilitli bir şekilde saklıyorum. Sevdiklerime bile zorla veriyordum. Çünkü bunlar bir hastalık. Bir aşk gibi bir şey. Çeken bilir, bir sevdaydı bizimki. Oğlumun düğününü yaptık, arabam ciddi arızalar yaptı. Ekonomik olarak her esnaf biraz zor durumda, bunun için de hem dükkana kışlık lastiği alayım, hem biraz ufak tefek borçlarımı ödemem için geçen pazar günü tespihleri getirdim. Masanın üzerine tek tek resimlerini çektim satışa eklemek için. Sonra tespihlerimi unuttum, nasıl oldu bilmiyorum. Akşam saatlerinde iş yerimi kapattım sonra gittim. Sabah geldiğimde tespihlerim aklıma geldiğinde baktım yoktu. Bir insan çok sevdiğini birini kaybeder ya ben de öyle olmuştu çok üzüldüm, hemen polisi aradım. Allah razı olsun hepsinden Emniyet Müdürlüğünden gelen ekipler anında müdahale etti. 3 saat içinde tespihlerin bulunduğu şahıs yakalandı" dedi.

"Patlak lastikle geldiği araç sonra gidiyor"

Güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlık olayını fark ettiğini anlatan Öztürk, "Olay anına ait güvenlik kameralarına baktığımızda şahıs petrole girişinde patlak lastikli giriyor. Dükkanın yan tarafına aracını bırakıyor. Patlak lastiğini yaptırmak için bakıyor içeriye girmeye çalışıyor, içeriye giriyor. Herhalde en değerli şeyi buluyor, iş yerinde tespihlerin de kalitesinden anladığı için poşete doldurup iş yerinden çıkıyor. Daha sonra patlak lastikle geldiği araç sonra gidiyor, patlak lastiğe filan bakmıyor artık. 40 bin lira civarında olan tespihim vardı, çeşitleri de Osmanlı, damla kehribarlarım, zar tespihlerim, kanayan bağlar, gümüş çakılı tespihler gibi çeşitler vardı. Ben her ay toplarım bunları badem yağıyla yağlarım, özel dolabına kilitlerim daha sonra kimse girmez anahtarı da ben saklarım. Çünkü onlar benim için çok özel" diye konuştu. - KONYA