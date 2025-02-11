Patlak Lastikle Giden Hafriyat Kamyonu Trafiği Tehdit Ediyor

Ankara'da sol arka lastiği patlak olan hafriyat kamyonuyla ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sincan ilçesi Ayaş Yolu mevkisinde kaydedilen görüntülerde bir hafriyat kamyonu sürücüsünün, aracının sol arka lastiğinin patlak olmasına rağmen ilerlediği görüldü. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün o anları ise arkasında ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA