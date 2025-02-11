Patlak Lastikle Giden Hafriyat Kamyonu Trafiği Tehdit Ediyor
Ankara'nın Sincan ilçesinde, sol arka lastiği patlak olan bir hafriyat kamyonunun ilerlerken çekilen görüntüleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüyü gözler önüne seriyor.
Ankara'da sol arka lastiği patlak olan hafriyat kamyonuyla ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sincan ilçesi Ayaş Yolu mevkisinde kaydedilen görüntülerde bir hafriyat kamyonu sürücüsünün, aracının sol arka lastiğinin patlak olmasına rağmen ilerlediği görüldü. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün o anları ise arkasında ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa